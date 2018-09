Benchmark legt Grundstein für Adagio-Aparthotel in Freiburg

Das neue Adagio-Access-Hotel auf dem ehmaligen Güterbahnhofareal in der Eugen-Martin-Straße wächst von nun an in die Höhe: Die Benchmark Real Estate Development GmbH hat gestern feierlich den Grundstein für das neue Aparthotel gelegt. Mit der Veranstaltung feierte der Frankfurter Projektentwickler die Fertigstellung des Gebäude-Fundamentes und den baldigen Beginn der Hochbauarbeiten.

.