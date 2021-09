Benchmark gewinnt Till Daryusch Ghaznavi als Projektleiter

Till Daryusch Ghaznavi

Till Daryusch Ghaznavi verstärkt ab heute das Team der Benchmark Real Estate im Frankfurter Hauptquartier. Zuletzt war Ghaznavi als Projektentwickler für die S&G Development tätig.

Davor arbeitete er als Architekt bei GHP Architekten in Oberursel. Er hält einen Master of Science von der Bauhaus Universität in Weimar und hat sein Architekturstudium mit dem Bachelor abgeschlossen.