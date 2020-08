Benchmark feiert Richtfest der Kühnehöfe

Das neue Hotelprojekt Kühnehöfe in Hamburg-Altona nimmt Formen an: Der Frankfurter Projektentwickler Benchmark Real Estate hat den Rohbau für das Double-Brand-Hotel der Marken Moxy und Residence-Inn-by Marriott in den Kühnehöfen 10 fertiggestellt. Dieser Meilenstein wurde mit einem Richtfest auf dem Grundstück gefeiert. Die voraussichtliche Inbetriebnahme des Gesamtprojektes erfolgt im Mai des Jahres 2021. Für die bauausführenden Arbeiten ist Firma Aug. Prien Bauunternehmung zuständig. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projektes liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich.

