Benchmark feiert Grundsteinlegung des Townus in Oberursel

Benchmark Real Estate hat mit Bauarbeitern, dem Generalunternehmer Köster, Mietern und Lokalpolitik den Grundstein für die Oberurseler Büroentwicklung Townus gelegt. Noch vor Beginn der Hochbauarbeiten ist das Bürogebäude an der Frankfurter Landstraße 66 zu 50 Prozent vermietet. Die Mieter können ihre neuen Räumlichkeiten voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beziehen. Benchmark investiert über 50 Millionen Euro in den Neubau nahe der Mainmetropole Frankfurt.

