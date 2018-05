Benchmark eröffnet Niederlassung in Berlin

Stephan Plog

© Krischerfotografie

Der Projektentwickler Benchmark Real Estate Development hat eine Niederlassung in Berlin eröffnet. Das neue Büro des Unternehmens mit Hauptsitz in Frankfurt am Main liegt in der Uhlandstraße 20-25. Benchmark unterhält bereits einen Standort in Duisburg.

.

Geleitet wird der neue Standort von Stephan Plog. Der 53-Jährige wechselt von der Bauplanung Stoessl zu benchmark. Dort war der Diplom-Architekt zwischen 2001 und 2017 in der Projektsteuerung tätig – zuletzt als Niederlassungsleiter in Berlin.