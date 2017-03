Benchmark bringt Super8 nach Oberhausen

Der Standort für das erste Super8 by Wyndham im Ruhrgebiet steht fest: Die Benchmark Real Estate Development GmbH hat ein rund 3.000 m² großes Grundstück im Brammenring in Oberhausen erworben, auf dem der Projektentwickler das Hotel mit rund 156 Zimmern projektieren wird. Die Bau- und Planungskosten belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Betreiber des Gebäudes wird die GS Star Hotelbetriebs GmbH aus Augsburg. Der Mietvertrag wurde bereits unterzeichnet.

Derzeit wird der Bauantrag für das Super8-Hotel erarbeitet. Die Bauarbeiten sollen noch im Herbst des Jahres 2017 beginnen. Die Planungen kommen von Marggraf Architektur Esslingen. Das Objekt entsteht in unmittelbarer Nähe zum Musical Theater Stage, dem B&B-Hotel, dem Restaurant L’Osteria und weiteren Restaurants, die in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen. Das Einkaufszentrum Centro sowie die Freizeiteinrichtungen SeaLife, Legoland, KöPi-Arena und Gasometer sind fußläufig zu erreichen.



Für den Projektentwickler ist das Super8-Hotel in Oberhausen bereits das Zweite der Marke. Derzeit realisiert Benmark mit Standorten in Frankfurt und Duisburg bereits ein Hotel dieses Typs in Dresden. „Das Super8 by Wyndham ist ein überzeugendes Konzept im Segment der Economy-Lifestyle-Hotels. Ich bin überzeugt, dass das Super8 in Oberhausen aufgrund der Verbindung von attraktiver Architektur, gutem Angebot und Top-Lage ein echter Erfolg wird. Die Zusammenarbeit mit Primestar bzw. GS Star ist konstruktiv, sodass wir in verschiedenen deutschen Städten Standorte für weitere Projekte prüfen“, so Benchmark-Geschäftsführer Martin Hantel.



Insgesamt hat Wyndham der Super8-Expansion zu Beginn des Monats nochmal einen kräftigen Schub verschafft: Der Hotelkonzern unterzeichnete vorzeitig inen exklusiven Vertrag für die Marke mit dem Franchisepartner GS Star [wir berichteten]. Zusätzlich zur Ausweitung der Markenpräsenz in Deutschland werden in naher Zukunft auch Super 8-Hotels in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden entstehen. Im vergangenen Jahr erfolgte der Europa-Start mit der Eröffnung von zwei Hotels in München. In den kommenden Wochen wird hierzulande ein weiteres Super 8 in Freiburg eröffnen - bis Ende 2018 gefolgt von drei weiteren Häusern der Marke in Mainz, Hamburg und dem heute bekannt gegebenen Standort in Oberhausen.