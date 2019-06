Ben & Jerry‘s erster deutscher Scoop Shop startet in Berlin

Im Weinbergsweg 24 in Berlin-Mitte eröffnet am 04. Juli 2019 ein Café des Eiscreme-Herstellers Ben & Jerry’s. Mit dem 176 m² großen „Ben & Jerry’s Scoops & Café“ hat CBRE Ben & Jerry’s den ersten „Scoop Shop“ in Deutschland vermittelt. Der Vermieter wurde von der Rathsack Immobilienmanagement GmbH vertreten.

„Die Lage am Weinbergspark zwischen Rosenthaler Platz und Kastanienallee ist optimal geeignet, um Ben & Jerry’s einen erfolgreichen Markteinstieg mit dem ersten ‚Scoop Shop‘ in Deutschland zu ermöglichen“, sagt Isabel Leinweber, Head of Retail East bei CBRE in Deutschland.