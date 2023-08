Die Bema Gruppe verkauft einen Teil des Projektes Zooblick in Krefeld direkt gegenüber dem Tierpark an Vivawest. Dort wird ein exklusives Wohnquartier in historisch gewachsener, durchgrünter Lage auf dem Gelände der ehemaligen Lackfabrik Herkula entstehen. Die Gesamtwohnfläche des Quartiers Zooblick beträgt rund 5.400 m².

