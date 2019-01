Bema sichert sich Wohnentwicklung in exklusiver Krefelder Zoo-Lage

Mit ihrem ersten Ankauf in Krefeld baut die Düsseldorfer Projektentwicklungsgesellschaft die

nachhaltige Stadtentwicklung am Niederrhein weiter aus. Der Ankauf des zentral gelegenen Grundstücks ergänzt das Projektentwicklungs-Portfolio der Düsseldorfer um einen zentralen Standort in der Asset-Klasse Wohnen. Geplant sind die exklusiven Wohnungen an der Uerdinger Straße 392 direkt gegenüber vom Zoo. Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung Krefeld liefen laut des Investors positiv und das Bebauungsplanverfahren ist bereits eingeleitet. Ebenso liegt ein positiver Bauvorbescheid zur ersten Teilfläche des Baugrundstücks vor.

.

Ralph Schneemann, Geschäftsführer innerhalb der Bema Gruppe, freut sich über den Erwerb des neuen Entwicklungsgrundstücks: „Mit der Expansion nach Krefeld sichern wir uns ein weiteres Areal, das viel Potenzial für eine innovative, zukunftsfähige Stadtentwicklung bietet und den Standort Niederrhein nachhaltig belebt. Diese und bereits getätigte Ankäufe in Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach sind für uns der Abschluss eines zufriedenstellenden Geschäftsjahres.“