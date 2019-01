Bema kauft Woolworth in der Neusser Innenstadt

Mit dem Erwerb der 5-geschossigen InnenstadtImmobilie baut die BEMA Gruppe die Projektentwicklung am Standort Neuss weiter aus. Derzeitiger Mieter im Erd- und ersten Obergeschoss der rund 5.000 m² großen Mietfläche auf der Niederwallstraße 2 ist die Firma Woolworth. Das erworbene Gebäude wird zunächst in den Bestand übernommen und ist nach Auslaufen des Mietvertrages für eine Neuentwicklung vorgesehen. Geschäftsführer Ralph Schneemann sieht in dem Erwerb der Bestands-Immobilie großes Potenzial: „Mit dem Ankauf des Gebäudes auf der Niederwallstraße sichern wir uns eine Innenstadt-Immobilie, die durch die zentrale Lage ideal für eine innovative Neuentwicklung ist."

Die Düsseldorfer sind in der Stadt bereits mit den Quartiersentwicklungen Inbus Viertel und der Entwicklung der Fläche des ehemaligen Produktionsstandortes der Firma Pierburg aktiv.