BEMA und ABG sichern sich ersten Mieter im Düsseldorfer Smart Office

Die Joint-Venture Projektentwicklungspartner BEMA und die ABG-Unternehmensgruppe sichern sich den ersten Mieter für den nachhaltig geplanten Bürokomplex, der bis 2021 in der Düsseldorfer Airport City entstehen wird. Die Intersnack Group, die bereits seit 2008 in der Airport City neben internationalen Konzernen wie Porsche oder Siemens ansässig ist, wird eine neue Fläche von circa 3.000 m² im vierten Obergeschoss beider Gebäudekomplexe des „Smart Office“ beziehen.

.