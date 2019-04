BEMA übergibt B&B Hotel in Neuss an Pächter

Nach der symbolischen Übergabe durch die BEMA Gruppe eröffnet die B&B Hotels GmbH am 6. Mai 2019 das erste Business-Hotel am Standort Neuss mit dem neuen Interior-Design der Hotelkette. Der fünfgeschossige Gebäude-Komplex mit 100 Gästezimmern ist das erste realisierte Hochbauprojekt innerhalb der Quartiersentwicklung des ehemaligen Pierburg-Geländes in Neuss und liegt im Nordosten des Viertels an der Düsseldorfer Straße. Noch vor der fristgerechten Fertigstellung durch den Generalunternehmer List Bau Rhein-Main ist das Hotel an einen Kreis aus Privatinvestoren veräußert worden. Zwei der Käufer, Ben Dahlheim und Quinton Washington, haben an der symbolischen Übergabe ebenfalls teilgenommen. Die offizielle Übergabe an den Pächter hat bereits am 18. April stattgefunden.

.

Der Startpunkt für eine urbane, nachhaltige Stadtentwicklung auf dem ehemaligen Pierburg-Gelände ist damit gesetzt. In naher Zukunft sollen auf der Quartiersfläche von insgesamt 55.580 m² auch neue Büros, Kindergärten und rund 500 neue Wohnungen entstehen. Durch den innerhalb von drei Monaten realisierten Bau einer ersten Erschließungsstraße in Baustraßenqualität, der Anpassung des Knotenpunktes Bockholtstraße/Düsseldorfer Straße sowie der Herstellung der Infrastruktur für die Versorgung des ersten Bauabschnittes mit umweltfreundlicher Fernwärme sind die Voraussetzungen für die zügige Realisierung weiterer Baufelder seitens der BEMA Gruppe erfolgt.



Insgesamt drei Baufelder für den Wohnungsbau sind nun erschlossen, eines davon für den Bau öffentlich geförderter Wohnungen. Ebenso ist ein weiteres Baufeld für einen möglichen Standort einer Kindertagesstätte erschlossen. Für das zum B&B Hotel benachbarte Bürogebäude mit einer Mietfläche von ca. 2.100 m² auf einem Baufeld mit einer Fläche von 1.895 m² an der Düsseldorfer Straße, liegt bereits ein positiver Baubescheid vor.



Eröffnung des B&B Hotel Neuss symbolisiert Startpunkt der Quartiersentwicklung

Maurice Lierschaft, verantwortlicher Projektmanager innerhalb der BEMA Gruppe, ist froh über die schnelle Fertigstellung nach nur knapp 8 Monaten. „Das Zusammenspiel aller Gewerke hat bei diesem ersten Hochbauprojekt erfolgreich funktioniert. Das B&B Hotel konnte so noch vor Fertigstellung an einen Kreis aus Privatinvestoren verkauft werden. Ein positives Signal – auch für die Neusser, die mit der Eröffnung des B&B Hotels und dem neuen Quartier ein Stück mehr städtische Lebensqualität erwartet“, so Lierschaft.



Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH, ist ebenfalls überzeugt vom integrierten Konzept. „Mit der schnellen Projektentwicklung durch die BEMA Gruppe können wir unser Hotel in Neuss pünktlich eröffnen. Für uns ist das ehemalige Pierburg-Gelände mit der zentralen Lage zur Stadtgrenze Düsseldorfs ideal, um Reisende aus der Region zu erreichen. Urbane, belebte Mischquartiere wie dieses, sorgen für ein urbanes Flair, das eine belebte, moderne Atmosphäre schafft“, erläutert Luscher.



Ralph Schneemann, Geschäftsführer bei der BEMA, sieht in der pünktlichen Übergabe des Hotels den Startpunkt für ein schnelles Vorankommen der gesamten Quartiersentwicklung. „Wir sind froh, dass wir den ersten Meilenstein mit der Übergabe und dem Verkauf des B&B Hotels erfolgreich umgesetzt haben. Um das neue Quartier schnellstmöglich zu beleben, ist es jetzt wichtig, schnelle Entscheidungen von allen Seiten voranzutreiben, damit auch alle anderen Bauvorhaben beginnen können. Mit dem positiven Baubescheid für das benachbarte Bürogebäude ist der erste Schritt dafür bereits umgesetzt – jetzt müssen die anderen folgen“, erklärt Schneemann.