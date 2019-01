BEMA errichtet Double-Brand-Hotel für Novum

Visualisierung des Double-Brand-Hotels an der Schießstraße

Mit der Entwicklung des Hotelgebäudes für die Novum Hospitality bereichert die BEMA Gruppe den Business-Standort Düsseldorf-Heerdt um ein Double-Brand-Hotel. Das Konzept sieht ein „Holiday Inn Express“ sowie ein „Staybridge Suites“ mit insgesamt 283 Gästezimmern vor. Die Entwürfe der Projektentwicklung stammen von den Architekten Meyer Schmitz-Morkramer. Als Franchisegeber beider Hotelmarken fungiert die InterContinental Hotels Group, die mit der Novum Hospitality einen langfristigen Franchisevertrag abgeschlossen hat.

Auf der 11.133 m² großen Baugrundstücksfläche entstehen insgesamt drei nachhaltige Gebäude mit filigraner Fassade und klaren Linien. Neben dem Hotelkonzept, sind ein repräsentatives fünfstöckiges Bürogebäude mit Panorama-Dachterrasse auf rund 12.000 m² und ein Parkhaus mit rund 450 Stellplätzen geplant. Der Bau soll Anfang 2020 beginnen.



Neben dem hiesigen Projekt ist der Rohbau eines Budgethotels in Neuss, innerhalb der Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Pierburg Gelände, bereits fertiggestellt und bei einem weiteren Hotelprojekt in Düsseldorf an der Toulouser Allee steht der Baubeginn unmittelbar bevor.



Visionäre Architektur trifft innovatives Hotel-Konzept

David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter innerhalb der Novum Hospitality, freut sich auf die Umsetzung des Double-Brand-Hotels in Düsseldorf. „Die Planung des Projekts spiegelt für uns genau die Vision von hochwertig, architektonisch anspruchsvollen Gebäuden wieder, die zu diesem modernen Double-Brand-Konzept passt. Düsseldorf-Heerdt als wachsender Business-Standort und die architektonische Verknüpfung mit dem geplanten Trigon-Office sind ideale Bedingungen für unsere Hotels. Mit dem innovativen und erfahrenen Projektentwickler BEMA haben wir dafür genau den richtigen Partner an unserer Seite“, so Etmenan.



Marno Matthäs, geschäftsführender Gesellschafter der BEMA Gruppe, sieht mit der Vermietung des Hotelgebäudes an der Schiessstraße an die Novum Hospitality eine Bereicherung für den Stadtteil Heerdt. „Als unabhängiger Projektentwickler ist es unser Anspruch, innovative Gebäude zu erschaffen, die für eine hohe Qualität stehen. Mit der Novum Hospitality haben wir einen Mieter gefunden, der unsere Vision von integrierten Nutzungskonzepten, die sich gegenseitig bereichern, teilt. Urbane Lebenswelten in denen Wohnen, Leben und Arbeiten miteinander verschmelzen sind heute essentiell, um als Stadt zukunftsfähig zu bleiben und den wachsenden Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden“, erklärt Matthäs.



Das Gebäude-Ensemble befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem ebenfalls von der BEMA Gruppe fertiggestellten exklusiven Bürogebäude „Silizium“ – heutiges Headquarter von Huawei. Der Standort hat mit der U75 eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, die bis zur Fertigstellung noch weiter ausgebaut werden. Zudem sind Hauptbahnhof, Flughafen und Innenstadt nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt.