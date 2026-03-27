Belvilla wächst in Deutschland: Ferienpark im Hunsrück erweitert Portfolio

Belvilla baut seine Präsenz im deutschen Freizeitimmobilienmarkt aus und integriert den Hambachtal Holiday Park, der im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste und daraufhin geschlossen wurde. Die Anlage mit 254 Einheiten stärkt das Angebot im Segment naturnaher Kurzzeitvermietung.

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Belvilla, Teil der Hospitality-Gruppe Prism, hat den Hambachtal Holiday Park in Oberhambach in sein Deutschland-Portfolio aufgenommen. Mit 218 Ferienhäusern plus 48 Appartements erweitert das Unternehmen sein Angebot im wachstumsstarken Segment der Kurzzeitvermietung.



Der Ferienpark liegt in der Hunsrück-Region und kombiniert naturnahe Lage mit umfangreicher Freizeit-Infrastruktur. Zu den Highlights der Anlage zählen ein Hallenbad mit Wasserrutsche und Kleinkinderbereich, eine Bowlingbahn, 18-Loch-Minigolf, eine Indoor-Kletter- und Sprungarena sowie familienorientierte Unterhaltung, wodurch sich der Park als ganzjähriges Reiseziel für Familien, Paare und Kurzurlauber positioniert.



Für Belvilla ist die Integration Teil einer strategischen Expansion im deutschen Markt. Im Fokus stehen gut erreichbare, erlebnisorientierte Destinationen mit hoher Nachfrage im Inlandstourismus. Deutschland gewinnt innerhalb der europäischen Wachstumsstrategie zunehmend an Bedeutung.



Unterstützt wird die Entwicklung durch das PRISM-Netzwerk, das verschiedene Marken und Dienstleistungen rund um Ferienimmobilien bündelt. Ziel ist es, durch digitale Vertriebsstrukturen und datenbasierte Steuerung Auslastung und Ertragskraft der Standorte zu steigern.



„Der Hambachtal Holiday Park ist eine starke Ergänzung des wachsenden Deutschland-Portfolios von Belvilla und ein klares Beispiel für die Art von destinationsgetriebener Expansion, an die wir glauben. Er verbindet ein etabliertes Freizeitangebot mit einer breiten Anziehungskraft für Familien sowie dem Zugang zu einer der attraktivsten Outdoor-Regionen Deutschlands. Als Teil von PRISM können wir mehr als nur Vertrieb bieten – wir bringen Revenue Management, Hospitality-Expertise, Technologie und ein umfassendes Ökosystem ein, das darauf ausgerichtet ist, langfristigen Mehrwert für Destinationen, Partner und Gäste zu schaffen“, sagt Ankit Tandon, CEO Europa und COO, Prism.