Belvilla feiert Deutschland-Auftakt mit drei Standorten

Mit der Eröffnung von drei Hotels in Sachsen, Niedersachsen und Baden-Württemberg betritt Belvilla offiziell den deutschen Hotelmarkt. Die Häuser werden im Rahmen langfristiger Managementverträge betrieben und ergänzen das europäische Ferienhaus-Vermietungsgeschäft der Gruppe.

.

„Unsere Ferienhausmarken Belvilla, DanCenter, CheckMyGuest und Direct Booker genießen bereits großes Kundenvertrauen in ganz Europa. Die Expansion in das Hotelsegment ermöglicht es uns, diese Präsenz weiter zu vertiefen. Mit nun drei eröffneten Hotels in Deutschland in den Premium- und Mid- Premium-Segmenten setzen wir uns dafür ein, nachhaltige Hotelerlebnisse zu schaffen, die bei modernen Reisenden Anklang finden“, sagt Gaurav Shende, Leiter Operations von Belvilla Deutschland.



Die Marke Belvilla übernimmt zum Auftakt in Deutschland drei Standorte: Das Sunday Hotel Schwarzbachtal Hideaway in Sachsen, das Bernsteinsee Hotel und Ferien by Palette Resorts in Niedersachsen sowie das Belvilla Kaiserhof Feldberg in Baden-Württemberg.



Das Sunday Hotel Schwarzbachtal Hideaway in Markneukirchen liegt in der Klingenthaler Straße 70 im Ortsteil Erlbach. Es umfasst 72 Zimmer und positioniert sich als Premium-Retreat in naturnaher Lage. Das Bernsteinsee Hotel und Ferien by Palette Resorts befindet sich in der Bernsteinallee 5–7 in Sassenburg und verfügt über 61 Zimmer, die vor allem Freizeit- und Familiengäste adressieren. Mit 65 Zimmern ergänzt das Belvilla Kaiserhof Feldberg, Hinternhöfe 18, Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, das Mid-Premium-Segment in der etablierten Natur- und Wellnessdestination.



Die Hotels werden über langfristige Managementverträge geführt und sollen einheitliche Qualitäts- und Designstandards sichern. Mit dem Schritt will die Muttergesellschaft OYO Vacation Homes ihre Präsenz im europäischen Premium- und Mid-Premium-Hotelmarkt stärken. Neben klassischen Ferienhausmarken wie Belvilla, DanCenter oder CheckMyGuest plant die Gruppe weitere Hoteleröffnungen in Europa. In diesem Zuge wurde fast zeitnah auch der Markteintritt in Belgien bekannt gegeben. Das Unternehmen hat sich dort einen Standort für das „Belvilla Au Coeur d’Alle” gesichert. Das neu eröffnete Haus mit 16 Zimmern befindet sich in der Place Georges Mongin 15 in Alle. Auch hier liegt ein langfristiger Managementvertrag zugrunde [we reported].