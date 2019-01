Der im Eigentum der BelMo Portfolio NB1 GmbH stehende Nahversorgermarkt in Dortmunds Martener Straße 294 wurde an eine börsennotierte AG veräußert. Der Discounter wurde von der BelMo Gruppe umfassend saniert und auf eine Gesamtfläche von 1.370 m² erweitert. Langfristiger Mieter der Flächen is

[…]