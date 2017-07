„BelleRü“: Grundstein für modernes Wohnquartier gesetzt

Lebenswelt BelleRü

Ziemlich zeitgleich mit dem Start des zweiten Verkaufsabschnitts hat Interboden in Essen-Rüttenscheid den Grundstein für das moderne Wohnquartier „BelleRü“ gesetzt. Auf dem rund 9.000 m² großen ehemaligen Van-Eupen-Gelände entstehen an der Veronikastraße 25 insgesamt 70 Wohnungen unterschiedlicher Ausprägung. Gemeinsam ist ihnen die Ausstattung mit komfortablen Smart-Home-Services sowie die Verfügbarkeit einer eigenen Quartiers-App. Die Schlüsselübergabe an die neuen Bewohner ist für Ende 2018 geplant.

Interboden will das Projekt als lifestylig, facettenreich und zukunftsweisend verstanden wissen. Es soll damit den „hippen“ Charme des Stadtteils im Süden der Metropole widerspiegeln. Die Wohnungen rangieren in einer Größenordnung von 52 bis 141 m² und werden in fünf Gebäuden arrangiert. Alle Einheiten, also Etagen-, Maisonette- und Penthouse-Wohnungen, sind hell und offen konzipiert, großflächig verglast und je nach Lage mit Balkonen, Terrassen, Loggien oder eigenen Gärten ausgestattet. Dem sehr stark hervorgehobenen Individualitäts-Aspekt entspricht der Wechsel der äußeren Gestaltung zwischen Putz und Klinker, Flach- und Satteldach. Das Quartier erhält grüne Innenhöfe und auch in den Außenanlagen viel Natur.



„BelleRü“ ist nahverkehrstechnisch sehr komfortabel angebunden und bis zum Düsseldorfer Airport braucht es nur rund 30 Minuten. In der Nachbarschaft stehen Schulen und Kitas, Sportanlagen und ein Krankenhaus zur Verfügung. Oberbürgermeister Thomas Kufen freute sich bei der Grundstein-Zeremonie besonders darüber, „ein so zukunftsweisendes Bauprojekt“ gedeihen zu sehen.