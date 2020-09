Belle Époque und Howoge nehmen lebendiges Stadtquartier in Angriff

Die Stunden der heruntergekommenen Plattenbauten zwischen Wartenberger-, Wollenberger- und Gehrenseestraße könnten nun nach rund 25 Jahren Leerstand endgültig gezählt sein. Die Projektpartner Belle Époque und die Howoge Wohnungsbaugesellschaft haben gestern die detaillierten Pläne für ein lebendiges Stadtquartier vorgestellt, in dem mehr als 2.200 Wohnungen enstehen sollen. Im nächsten Jahr soll es mit dem Abriss losgehen, um schließlich 2023 mit dem Bau beginnen zu können.

