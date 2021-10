Belle Époque kauft Potsdamer Haus des Wassers

Das „Haus des Wassers“ in Potsdam hat einen neuen Eigentümer. Die Belle Époque Immobilien GmbH & Co. KG – Gesellschaft für behutsame Stadterneuerung KG hat das Objekt in der Teltower Vorstadt von der HWG – Havelländische Wasser GmbH i. L. erworben.

.

Die voll vermietete Spezialimmobilie mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 2.346 m² befindet sich im Schlaatzweg 1a und verfügt über drei Gewerbeeinheiten mit Labor- und Büroflächen. Engel & Völkers Commercial Potsdam war beratend und vermittelnd tätig.