Belgreen kauft Wohnportfolio in Schleswig-Holstein

Belgreen Capital hat für einen für das Versorgungswerk der Ärztekammer Schleswig-Holstein gemanagten Individualfonds ein Bestandsportfolio mit 160 Einheiten und insgesamt 10.221 m² Mietfläche in Schleswig-Holstein erworben.

.

Das Portfolio besteht aus 112 Wohnungen an zwei Standorte in Flensburg und 48 Wohnungen befinden sich in Büdelsdorf bei Rendsburg. Beide Flensburger Objekte wurden nach KfW 55-Standard errichtet. Die Verwaltung für die Immobilien übernimmt die Schwestergesellschaft Belgreen Immobilien. Bei dem Verkäufer handelt es sich um eine Privatperson.



Die Immobilie in der Paul-Ziegler-Straße 5 und 7 in Flensburg besteht aus zwei Gebäuden des Baujahres 2015 mit jeweils 24 Wohnungen auf 2.636 m². Die Gebäude beinhalten kompakte kleine Wohnungen, die seniorengerecht ausgestattet sind und allesamt über Einbauküchen, Bäder mit bodengleichen Duschen und Terrassen oder Balkone verfügen. Die Häuser befinden sich auf dem Areal der ehemaligen Grenzlandkaserne, die in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Wohnquartier entwickelt wurde.



Ein Neubau mit 4.121 m² aus dem Jahr 2020 befindet sich ebenfalls in der Flensburger Nordstadt, im Jacob-Nöbbe-Bogen 57-63. Die Anlage besteht aus vier Gebäudeteilen und bietet zeitgemäßen Wohnraum im Charakter von Stadthäusern und Dachwohnungen. Kleine Gärten, Balkone, Kellerräume und Stellplätze vor dem Haus sowie eine großzügige Streuobstwiese hinter dem Haus runden das Angebot ab. Eine geringe Fluktuation bestätigt das gefragte Wohnumfeld.



Büdelsdorf ist ein beliebter Wohnort vor den Toren von Rendsburg, den Beschäftigte der dort angesiedelten Unternehmen gern wählen. Die Rotklinker-Wohnanlage mit drei Riegeln verfügt über Einzelgaragen mit Dachböden und stammt aus dem Baujahr 1998. Die Immobilie in der Hollerstraße 145–149a wird nun in den kommenden Jahren laufend modernisiert und entwickelt. Gleichzeitig soll sie entsprechend den Fondszielen der Bevölkerung in Schleswig-Holstein weiterhin angemessenen und bezahlbaren Wohnraum auf 3.464 m² bieten.



„Mit diesem Ankauf ist trotz der geänderten Rahmenbedingungen bei der Finanzierung eine Investition in soliden Bestandswohnungsbau neuerer Baujahre gelungen. Neben Wohnungsbeständen investieren wir weiterhin auch in Neubauten und Projektentwicklungen im Wohn- und Gewerbebereich in Norddeutschland", erklärt Joseph H. Schrull III, Geschäftsführer Belgreen Capital.