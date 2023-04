Belgreen Capital investiert für Ärztekammer in Lübeck

Belgreen Capital investiert im Rahmen des in 2021 erhaltenen Individualmandats [wir berichteten] für das Versorgungswerk der Ärztekammer Schleswig-Holstein (VAESH) in Lübeck. Verkäufer des Büro- und Geschäftshausensembles ist BMF Immobilien aus Flensburg, die den ersten Teil schon im vergangenen Jahr fertiggestellt hat.

.

Der erste Teil des Gebäudeensembles wurde von der BMF Immobilien GmbH & Co. KG bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt, der andere befindet sich aktuell auf dem Nachbargrundstück in Bau. Beide Immobilien werden in einen Spezialfonds, den Belgreen als Individualmandat für das Versorgungswerk der Ärztekammer Schleswig-Holstein verwaltet [wir berichteten], eingebracht. „Wir freuen uns, das Segment unserer in Schleswig-Holstein gelegenen Immobilien weiter verstärken zu können. Das für den Ankauf der Immobilien verwendete Kapital wird bekanntlich durch Rentenbeiträge unserer Mitglieder aufgebracht. Möglich ist dies nur, weil die weitaus meisten ihrer„, erklärt Harald Spiegel, Geschäftsführer des Versorgungswerks der Ärztekammer Schleswig-Holstein. “Das Gewerbegebiet an der Geniner Straße halten wir langfristig für einen hervorragenden Investitionsstandort. Es liegt nah an der Innenstadt, ist aber zugleich über die Autobahn A 20 für den aus allen Himmelsrichtungen kommenden Fernverkehr gut erreichbar.“



Die Immobilie in der Straße Bei der Gasanstalt 2-4 befindet sich im Gewerbegebiet an der Geniner Straße. Das im KfW 55-Standard errichtete Gebäude verfügt über rd. 4.240 m² Gesamtmietfläche und bietet 75 Kfz-Stellplätze. Das Erdgeschoss mit 1.567 m² hat der langjährig am Standort etablierte Fahrradhandel MTB-Market gemietet, dem die Immobilie zeitgemäße Verkaufsfläche sowie ausreichend Werkstatt- und Lagerfläche sowie Stellplätze bietet. Die Obergeschosse mit 2.670 m² Bürofläche werden als Büro- und Schulungsräume genutzt, unter anderem von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), einer Werbeagentur und der Medischulen gGmbH, welche in den Flächen eine Physiotherapieschule betreibt. Alle Mieter haben sich die Flächen frühzeitig über langlaufende Mietverträge gesichert. Die Immobilie ist vollvermietet.



Ergänzt wird die Liegenschaft um einen Neubau auf dem Nachbargrundstück Geniner Straße 66-66a, wo in weiteres Bürogebäude in KfW 40-Standard mit einer Gesamtmietfläche von 775 m² nebst weiteren Stellplätzen errichtet wird. Dessen Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Beide Gebäude bilden eine architektonische Einheit.



„Mit diesem Ankauf haben wir unsere erste Immobilie am wichtigen Standort Lübeck übernommen, innerhalb der Stadt in einer strategisch interessanten Lage mit viel Zukunftspotenzial. Dieses Gebäudeensemble flankiert als moderne und nachhaltige Gewerbeimmobilie den Wohnimmobilienbestand, um eine breite Diversifizierung der Asset-Klassen im Fonds zu gewährleisten.“, kommentiert Joseph H. Schrull III, Geschäftsführer Belgreen Capital, der für das Mandat zuletzt Ende 2022 ein Wohnportfolio mit 160 Bestandswohnungen akquirieren konnte [wir berichteten].



Das Projekt wurde für den Verkäufer durch H. J. Leyer e.K. beim Verkauf begleitet, welcher auch die Vermietung übernahm. Fidejo und Walch, Rittberg Nagel waren als Rechtsberater für die Verkäuferin tätig. Die Käuferseite wurde rechtlich durch die Hamburger Kanzlei Reius Rechtsanwälte Partnerschaft mbH und technisch durch Witte Projektmanagement GmbH beraten.