Belgischer Projektentwickler Atenor investiert erneut in Düsseldorf

Der belgische Projektentwickler Atenor engagiert sich erneut in Düsseldorf. Das Unternehmen feierte Ende 2018 seinen Auftakt in Deutschland mit der Akquisition eines Wohn- und Geschäftshauses am Wehrhan in der Innenstadt [wir berichteten]. Mit der aktuellen Akquisition, die das Maklerhaus Anteon exklusiv vermittelt hat, steigt Atenor nun in den deutschen Büromarkt ein. Das von der Cosimo Investment Group erworbene seit Jahren leerstehende Bürogebäude soll einem Büroneubau mit 14.000 m² BGF weichen.

Das leerstehende Bürogebäude Heinrichstraße 169 liegt am Verkehrsknotenpunkt Mörsenbroicher Ei, in direkter Nachbarschaft zum aktuell höchsten Gebäude Düsseldorfs, dem Arag-Haus. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäude plant der belgische Projektentwickler einen hochwertigen Büroneubau mit 14.000 m² Bruttogrundfläche und zweigeschossiger Tiefgarage. Die von der Cosima Investment Group in 2017 angekündigten Hotelpläne an dem Standort sind damit endgültig vom Tisch. Das Unternehmen hatte damals einen Pachtvertrag mit der zur Fattal Hotel Group gehörende Leonardo Gruppe für ein neues Haus der Lifestyle Marke NYX Hotels mit 261 Zimmern unterzeichnet [Leonardo Hotels: Zweiter NYX-Hotspot in Düsseldorf angekündigt]. Dieses sollte nach einem umfassenden Refurbishment ursprünglich 2019 an den Start gehen. Nicht bestätigten Marktinformationen zufolge soll es aber Schwierigkeiten bei der Genehmigung gegeben haben. Mit dem Verkauf an Atenor ist das Hotel auf jeden Fall vom Tisch, denn die Pläne des neuen Eigentümers sehen keine Hotelnutzung vor, sondern einen acht- bis zehngeschossigen Büro-Gebäudekomplex mit Innenhof.