Belgier fliegen auf ostdeutsche Pflegeheime

Pflegeheim Residenz Zehlendorf in Berlin

Der Nischenmarkt der Pflegeheime in Deutschland blüht weiter und zieht verstärkt Investoren aus dem Ausland an. Jetzt kauften fast zeitgleich die beiden belgischen Unternehmen Aedifica und Cofinimmo Pflegeeinrichtungen in Chemnitz und Berlin für insgesamt 16 Mio. Euro.

Aedifica saniert Einrichtung in der Bundeshauptstadt

Aedifica hat ein die Residenz Zehlendorf in der Claszeile 40 im Berliner Bezirk Zehlendorf mit 145 Pflegeplätzen erworben. Der Kaufpreis liegt bei rd. 8 Mio. Euro, die Anfangsrendite bei ca. 7 %. Verkäufer ist eine in Luxemburg ansässige Gesellschaft, Betreiber ist Aaetas. Aedifica will die Immobilie mit einem Budget von 5 Mio. Euro sanieren. Die Bauarbeiten sollen bis 2019 abgeschlossen sein. Das Portfolio der Aedifica in Deutschland umfasst nach Abschluss der Transaktion nun 21 Gesundheitsimmobilien.



Cofinimmo kauft Pflegeheim in Chemnitz

Cofinimmo hat das Seniorenzentrum Brühl in Chemnitz für 8,8 Mio. Euro erworben. Die Bruttoanfangsrendite liegt bei 5,9 %. Die Einrichtung umfasst 8.400 m² mit 94 Betten und 17 Wohnungen und wurde zuletzt im Jahr 2007 saniert. Betreiber ist Azurit Rohr mit einem langfristigen Pachtvertrag über 25 Jahre. Cofinimmo besitzt in Deutschland damit sechs Immobilien.