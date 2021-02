Der weltweit agierende Brand- und Wasserschadensanierungs-Spezialist Belfor hat seinen Standort für Inventarsanierung von Moers nach Krefeld verlegt. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat die Belfor Deutschland GmbH (Duisburg) einen langfristigen Mietvertrag in einem sehr gut erhaltenen Solitärobjekt in Krefeld-Gartenstadt an der Grenze zu Uerdingen geschlossen. Eigentümer ist Aroundtown Commercial…

[…]