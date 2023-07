Belebung auf Immobilienmarkt spürbar

Nach Angaben des Dachverbandes immobilienwirtschaftlicher Berufe, FIABCI, ist eine Belebung auf dem Immobilienmarkt spürbar, so dass deutlich mehr Angebot verfügbar ist. Laut dem Dachverband ist die derzeitige Situation nicht mit der Finanz- bzw. Banken- oder Corona-Krise zu vergleichen, da sich sehr viele Stellschrauben gleichzeitig nach unten gedreht haben.

.

„Jetzt gilt es sowohl für Verkäufer als auch Käufer die neue Realität anzuerkennen. Was heißt das? Käufer gehen derzeit von deutlich reduzierten Preisen aus, die wir noch nicht sehen. Aber auch die Verkäufer sollten sich klarmachen, dass wir nicht mehr auf dem Zyklushoch sind, auf dem wir lange waren. Die Preisfindung ist also noch in vollem Gang. Ist diese Phase überwunden, werden wir auch wieder Transaktionen sehen", so Michael Heming, Präsident von FIABCI Deutschland. „Aufgrund der sehr hohen Sanierungs- bzw. Baukosten sind Immobilien, die einen hohen Instandsetzungsbedarf haben, sehr schlecht verkäuflich. Hier tragen zudem die politischen Rahmenbedingen, die gerade herrschen, zu einer Verunsicherung in hohem Maße bei“, so Heming abschließend.