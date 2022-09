Beirat von NEO wächst um zwei Akteure

Dem Beirat der Benchmark-Plattform NEO haben sich mit der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH und der Alstria Office REIT-AG zwei renommierte Akteure des deutschen Immobilienmarkts angeschlossen.

.

„Als Immobiliendienstleister des Landes Berlin verwalten wir über 5.000 Liegenschaften. Transparente Daten zu unseren Gebäuden und deren Analyse sind Teil unserer Arbeit und vor allem im Kontext der wachsenden Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft nicht hoch genug einzuschätzen. Entsprechend unterstützen wir die Vision von NEO und erhoffen uns durch die Beteiligung noch detailliertere Einblicke zu konkreten Eigenschaften unserer Gebäude„, so Sven Lemiss, Geschäftsführer der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH.



„Aus den bereits einsetzenden und künftig zu erwartenden Steigerungen der Betriebskosten bei andererseits volatiler Auslastung von Gewerbeflächen kann sich eine doppelte Hebelwirkung ergeben, mit gravierenden Folgen. Um hier gegensteuern zu können, ist Benchmarking eine effektive Maßnahme. Für uns ist NEO ein hervorragendes Tool für effektive Strategieentwicklungen“, betont Ingo Schierhorn FRICS, Head of Real Estate Operations Alstria Office REIT-AG.



NEO verfolgt das Ziel, alle aus der Büronutzung resultierenden Impacts zu definieren, zu erheben und zu bewerten. Auf diese Weise erhalten Nutzer, Eigentümer und deren Dienstleister eine neutrale Standpunktbestimmung und Antworten auf dringende Fragen, wie zu den Möglichkeiten der Reduzierung von CO2-Emisssionen, zu Obergrenzen der Betriebskosten von zertifizierten Gebäuden oder auch zur Attraktivität der Büros für die Nutzer. Der erhobene Betriebskosten-Report NEO ist in diesem Jahr in die zweite Runde gegangen. Zur Expo Real ist die Veröffentlichung der wichtigsten Ergebnisse geplant.



Bei NEO beteiligen sich an der Seite der Bauakademie engagierte Unternehmen als Experten-Beirat zur Optimierung der Büronutzung von morgen. Der Beirat besteht aktuell aus Vertretern von Alstria Office REIT, BIM Berliner Immobilienmanagement, Edge Deutschland, Engie Deutschland, Eurorcres Consulting, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gegenbauer Holding, und MVGM.