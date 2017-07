Beiersdorf baut neue Zentrale für 230 Millionen Euro

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf wird in Hamburg rund 230 Millionen Euro in eine neue sechsgeschossige Zentrale unweit des bisherigen Hamburger Hauptsitzes sowie ein neues Forschungszentrum investieren. Vorstandschef Stefan Heidenreich erklärte das „eine neue Konzernzentrale zu bauen eine Jahrhundertentscheidung" für Hamburgs einzigen Dax-Konzern sei und die Veröffentlichung der Pläne trotz der Cyber-Attracke, die am Dienstag neben der Produktion von Beiersdorf weltweit mehrere Großunternehmen lahmgelegt hatte, nicht verschoben werde. Und so fand die Pressekonferenz, für die der Vorstand und der Aufsichtsrat bereits vor einigen Tagen grünes Licht gegeben hatten, doch statt.

„Die Industrie zählt zu den wichtigsten Arbeit-, Auftrags- und Impulsgebern in Hamburg. Ich bin froh, dass die Beiersdorf AG mit dem Neubau der Konzernzentrale und der Erweiterung der Forschungseinrichtungen ein deutliches Signal für Hamburg und den Standort Eimsbüttel sendet. 3.000 Arbeitsplätze in einem innerstädtischen Quartier werden so langfristig gesichert. Es zeigt, dass die Idee der Kombination von Wohnen und Arbeiten sehr aktuell ist. Quartiere werden lebendig und attraktiv, wenn Menschen direkt vor Ort Arbeit finden. Beiersdorf und Eimsbüttel waren schon immer eng verbunden und werden es auf diese Weise auch bleiben“, erklärte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz anlässlich der Pressekonferenz.





Foto v.l.n.r.: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz und Vorstandschef Stefan Heidenreich präsentieren die Pläne.



Beiersdorf ist seit Jahrzehnten an drei angrenzenden Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 170.000 m² im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel angesiedelt. Das neue Headquarter wird auf dem heutigen Werksgelände an der Troplowitzstraße zwischen Stresemannallee und Wiesingerweg gebaut. Es ersetzt die Konzernzentrale auf dem Gelände zwischen Unnastraße und Quickbornstraße. Die Gebäude werden auf insgesamt 100.000 m² Platz für rund 3.000 Mitarbeiter bieten. Darüber hinaus werden im Rahmen des gesamten Neubauprojekts ein weiteres Bürogebäude, ein Forschungsgebäude sowie eine zweigeschossige Tiefgarage errichtet. Mit dem Forschungsgebäude (Fertigstellung Anfang 2020) erweitert Beiersdorf die Kapazitäten für Forschung und Entwicklung am Standort Hamburg um 11.000 m² auf eine Gesamtfläche von insgesamt 45.000 m². Der Baustart soll noch in diesem Jahr erfolgen.





Die bisher drei Standorte (Zentrale, Forschung, Nivea-Werk) werden bis 2021 auf zwei Flächen verringert, während auf dem Gelände der heutigen Zentrale an der Unnastraße voraussichtlich ab 2022 Mietwohnungen entstehen werden.



Die Pläne stammen vom Stararchitekten Hadi Teherani, der vor zwei Jahren den Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Als erstes Unternehmen in Deutschland strebt Beiersdorf für die Konzernzentrale eine Doppelzertifizierung nach LEED und dem WELL-Standard an. Neben der Gebäudeeffizienz stehen insbesondere die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Fokus, von der Planung bis hin zur täglichen Nutzung des neuen Gebäudes sowie der geschaffenen neuen Arbeitswelten.