Bei Business-Standorten entscheiden weiche Faktoren längst über Ansiedlung mit

Info-Office, Sport- und Freizeitpark, Reinigung, Kinderbetreuung, Kulturnächte, Standortmagazin: Weil weiche Faktoren bei Standortentscheidungen für Unternehmen eine immer größere Rolle spielen, hat der Munich Airport Business Park (MABP) mit seinen knapp 190.000 m² Bürofläche in den vergangenen Jahren ein umfassendes Konzept entwickelt.

.

Wie wichtig weiche Standortfaktoren für Immobilien sind, zeigen nicht nur die Entwicklungen am Hallbergmooser MABP, sondern auch andere Beispiele in Deutschland: In der künftigen Unternehmenszentrale des Online-Modehändlers Zalando in Berlin wurde neben einer Kita ein halber Basketballplatz auf dem Dach und ein Raum für Yoga und Pilates eingeplant. In Bielefeld lieferte der diesjährige Architekturwettbewerb des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft unter dem Motto „Bürohaus der Zukunft“ verschiedene Ansätze. Die Gewinner entwarfen ein Gebäude mit drei Bereichen: network, work area und after work inklusive Fitness-Fläche, urban garden und digital und open offices.



Längst sind es nicht mehr nur Aspekte wie Gewerbesteuern, Verfügbarkeit von Fördermitteln oder benachbarte Branchen, die bei der Standortwahl für Unternehmen ausschlaggebend sind. Schon seit einigen Jahren sind auch die sogenannten weichen Standortfaktoren im Entscheidungsprozess von Relevanz. Eine Studie zu kommunalen Standortfaktoren des Deutschen Instituts für Urbanistik von 2017 zeigt, dass von Seiten der befragten Unternehmen im Vergleich weiche Standortfaktoren durchschnittlich mittlerweile für wichtiger gehalten werden als die meisten harten, wirtschafsbezogenen Standortfaktoren. Den höchsten Stellenwert erhalten dabei die „Sicherheit der Stadt/Gemeinde“ und die „Gesundheitsversorgung“. Zudem wurden „Verfügbarkeit von Wohnraum“ und „Kauf-/Mietpreise für Wohnimmobilien“ genannt. Die Detailanalyse zeigt außerdem, dass einige weiche Faktoren wie „Schule“ und „Kinderbetreuungseinrichtungen“ besonders unter größeren Betrieben einen hohen Stellenwert einnehmen.



Der MABP in der Gemeinde Hallbergmoos hat diese Tendenzen erkannt und entsprechend darauf reagiert. „Service fängt bei uns lange vor der Ansiedlung an. Konkret holen wir potenzielle Unternehmen mit unserem Info-Office bereits bei der Standortsuche ab. Im B2B-Markt kommt es genauso auf Customer Satisfaction und Convenience an wie wir es etwa aus dem B2C-Onlinehandel kennen“, ergänzt Alexander Mademann, Wirtschaftsförderer in Hallbergmoos. Damit interessierte Unternehmen bei der Standortsuche Zeit sparen, bündelt und sondiert die Gemeinde beispielsweise Mietanfragen zentral, organisiert Besichtigungstouren und gibt Informationen zum Standort an die Interessenten weiter.



Nach Mademanns Beobachtungen gehen viele Angebote von den Vermietern selbst aus. Ob Lounge-Bereiche, kleine Co-Working- oder Gesundheitskonzepte bis hin zu gesundem Essen und: Wer Mitarbeiter finden und binden will, muss mehr bieten als einen Arbeitsplatz.



Um den Mitarbeitern im Büropark eine Plattform zum Kennenlernen zu bieten, hat Mademann in diesem Jahr das Format der After-Work-Party-Reihe am MABP im Rahmen des Hallbergmooser Kultursommers etabliert. „Mit diesen Veranstaltungen möchten wir unserem Büropark ein persönliches Profil geben und den Unternehmen das Netzwerken untereinander erleichtern. So können sich Kooperationen entwickeln und die Mieter am MABP voneinander profitieren“, erklärt er.