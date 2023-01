Behörde zweifelt am REIT-Status der Deutschen Konsum REIT

Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) hat vor wenigen Tagen vom Finanzamt Potsdam Steuerbescheide für die Jahre 2016 bis 2020 sowie Vorauszahlungsbescheide für die Jahre 2022 und 2023 erhalten. Daraus geht hervor, dass die Finanzverwaltung derzeit die Befreiung der Gesellschaft von der Körperschaft- und Gewerbesteuer nicht anerkennt. Steuerbescheide für das Jahr 2021 stehen derzeit noch aus. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit.

.

Begründung der Finanzverwaltung ist laut DKR, dass die für den REIT-Status erforderliche Streubesitzquote von mindestens 25 % im Zeitpunkt der Börsenzulassung im Jahr 2015 nach deren Auffassung nicht vorgelegen haben soll. Hierzu hat die Gesellschaft bereits im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/2022 ausführlich Stellung genommen und bereits vorsorglich Steuerrückstellungen gebildet.



Da die Bescheide noch nicht bestandskräftig sind, wird die Gesellschaft nach eigenen Angaben alle Rechtsbehelfe gegen die Steuerbescheide einlegen und hat dazu eine namhafte deutsche Großkanzlei mandatiert. Diese hat laut DKR bereits ein Gutachten zum Sachverhalt angefertigt, welches erhebliche Zweifel an der Einschätzung der Finanzverwaltung äußert. Deshalb geht die Gesellschaft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon aus, sich in einem möglichen Steuerrechtsstreit durchzusetzen, und agiert deshalb weiter wie ein REIT.



Auf Grundlage der ergangenen Bescheide ist die DKR bis auf Weiteres verpflichtet, für die Steuerjahre 2016 bis 2020 Ertragsteuern (inkl. Zinsen) in Höhe von insgesamt 6,4 Mio. Euro zu bezahlen, wovon bereits Rückstellungen von 3,6 Mio. Euro gebildet worden sind. Für Folgejahre hat die Gesellschaft zunächst fortlaufend Steuervorauszahlungen zu leisten.



Auf Basis der derzeit von der Finanzverwaltung eingenommenen Sichtweise können sich steuermindernde Auswirkungen für bestimmte aktuelle und ehemalige Aktionäre hinsichtlich ihrer Einkünfte aus Dividenden oder Anteilsveräußerungen ergeben. Insofern empfiehlt die DKR ihren aktuellen und ehemaligen Aktionären, ggf. steuerlichen Rat einzuholen.