Die Quarterback Immobilien AG steht in den Startlöchern für eines der aktuell größten Wohnbauprojekte in Erfurt. Der Projektentwickler realisiert in der Löbervorstadt ein autoarmes Wohnviertel mit 325 Wohnungen. Am Freitag liefen die ersten Arbeiten zur notwendigen Baufeldfreimachung an.

Fotos: Quarterback Immobilien AG



[…]