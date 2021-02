Beets & Roots zieht in die Frankfurter City

Auf rund 240 m² erhalten im Laufe diesen Jahres Liebhaber von einem nachhaltigen Mindset in der Kaiserstraße im Frankfurter Zentrum gesunde Lunch-Alternativen. Mit der Anmietung der Fläche wird Beets & Roots seine erste Depandance in Frankfurt eröffnen – weitere Standorte befinden sich in Berlin und Hamburg.

„Die Kaiserstraße verfügt über eine hohe Passantenfrequenz, sodass das innovative Fast-Casual-Konzept eine optimale Plattform erhält, um sich zu präsentieren“, kommentiert Daniel Kroppmanns, Director Retail Agency Germany bei Savills, der die Anmietung begleitet hat.