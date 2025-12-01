Beehive und Henri Hotels bündeln Kräfte für Geschäftsreisende

In Hamburg trennen sie nur wenige Gehminuten, in Düsseldorf ebenfalls: Beehive und Henri Hotels bringen zusammen, was für mobile Berufstätige längst zusammengehört: Arbeitsplatz und Übernachtung, mitten in der Stadt, mit Boutique-Flair und flexibler Buchung.

.

Der Coworking-Anbieter Beehive und die Henri Hotels nun eine Kooperation. Gäste erhalten im Rahmen der Zusammenarbeit 15 Prozent Rabatt auf Meetingräume in Hamburg und Düsseldorf sowie zehn Prozent Rabatt auf Übernachtungen in den Henri Hotels in beiden Städten. Besonders attraktiv ist das Angebot laut der beiden Partner aufgrund der kurzen Wege: In Hamburg trennen Henri und Beehive nur etwa 2–3 Gehminuten, in Düsseldorf rund 7–8 Minuten.



„Mit Henri haben wir einen Partner gefunden, der unseren Anspruch an urbane, praktische und gut erreichbare Arbeits- und Lebensräume teilt“, sagt Anna Maria Losos von Beehive. „Mit Henri Hotels können wir unseren Geschäftskunden nun ein attraktives Boutique Hotel anbieten.“



Sabrina Seibold, Referentin der Geschäftsführung bei Henri Hotels, ergänzt: „Die Kooperation ist ein logischer Schritt, weil viele unserer Gäste genau diese Verbindung aus flexiblem Arbeiten und Wohnen in der Stadt suchen. Gemeinsam mit Beehive können wir den Service für unsere Gäste um eine Facette erweitern.“