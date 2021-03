Beef ’n‘ Shake mietet Ladenfläche in Braunschweig

Das Burger-Restaurant Beef ‘n´ Shake GmbH & Co. KG hat im Steinweg 30 in Braunschweig rd. 198 m² Retailfläche gemietet. Nach der erfolgreichen Etablierung der Marke in der Landeshauptstadt Hannover soll nun der Markt für hochwertige Burger und kreative Shakes in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens erschlossen werden. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Braunschweig war beratend und vermittelnd tätig.

