Beckmann Coeln Courier mietet 2.000 m² in Köln

Die RheinReal Immobiliengesellschaft mbH konnte, im Rahmen eines Exklusiv-Vermarktungsmandats, weitere 2.000 m² Logistikfläche im Objekt Dieselstraße 2 in Köln, vermitteln. Als Mieter wurde die Beckmann Coeln Courier GmbH gewonnen. „Die kurzfristig in die Nachvermietung gegebene Fläche konnten wir auch diesmal, nach einer nur zweiwöchigen aktiven Vermarktungsdauer, an einen für unseren Auftraggeber sehr attraktiven Mieter langfristig vermitteln.“, so Patrick Sohns, Abteilungsleiter Industrie & Logistik bei der RheinReal. Vermieter des Objektes ist der Deutsche Ärzte-Verlag.

