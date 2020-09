Becken verpflichtet Marcus Neumann für neuen Geschäftsbereich Becken Retail

Marcus Neumann

Becken hat die Retail-Tochter Becken Retail GmbH gegründet und den Einzelhandelsexperten Marcus Neumann (51) zum Geschäftsführer ernannt. „Investoren zeigen ein steigendes Interesse an Retail-Core-Produkten im Lebensmitteleinzelhandel. Gleichzeitig ist das Angebot an diesen Immobilien knapp. Diese Bedarfslücke möchten wir mit der Becken Retail schließen“, erläutert Neumann. „Perspektivisch möchten wir uns auch mit Geschäftshäusern und Einkaufszentren befassen, sofern das Preisgefüge hier wieder auf ein marktgerechtes Niveau kommt, was unter anderem die Einflüsse des Onlinehandels sowie kürzere Vertragslaufzeiten beinhaltet.“

.

Die Becken Retail GmbH fokussiert sich auf Projektentwicklungsmöglichkeiten von Einzelhandelsimmobilien mit dem Schwerpunkt Lebensmittelhandel sowie auf den Erwerb von bestehenden Fachmarktzentren und SB-Warenhäusern mit Potenzial für Umbauten beziehungsweise Refurbishments. Hierbei kommen nicht nur Nahversorgungslagen innerhalb und außerhalb der Innenstädte und in kleineren Gemeinden infrage, sondern auch Highstreet- und Innenstadtlagen.



Marcus Neumann verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Einzelhandelsimmobilienbranche entlang des gesamten Spektrums von Handelsimmobilien. Vor seiner Tätigkeit bei Becken war er als Geschäftsführer der Arbireo Retail Invest GmbH tätig [wir berichteten]. Weitere Stationen waren unter anderem leitende Positionen bei Jones Lang LaSalle, CBRE, CEV Handelsimmobilien, Ratisbona Handelsimmobilien sowie Warburg-HIH Invest Real Estate.



„Der systemrelevante Food-Einzelhandel hat sich als online-resistent und damit als attraktive Assetklasse für Investoren erwiesen. Der Online-Anteil beträgt hier laut EHI Retail Institute lediglich 1,0 Prozent. Gerade in innerstädtischen Lagen sehen wir große Potenziale bei Wohnprojektentwicklungen in Kombination mit einem Supermarkt im Erdgeschoss und möglicherweise kleinen Logistikhubs. Mit Marcus Neumann haben wir einen erfahrenen Experten in diesem Gebiet an Bord, um Immobilien zu realisieren, die den Puls der Zeit treffen“, so Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH.