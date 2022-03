Becken vermietet fast 7.000 m² im ConneXion

Die Büroprojektentwicklung ConneXion am Klostertor füllt sich langsam. Becken unterzeichnete in den letzten drei Monaten mit zwei Hamburger Unternehmen Mietverträge über weitere 6.920 m² Büroflächen. Nach dem Richtfest im vergangenen Jahr [wir berichteten] befindet sich der Neubau inzwischen auch auf der Zielgeraden. Die Fertigstellung wird im 2. Quartal erfolgen.

