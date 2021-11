Becken vermietet 6.900 m² an die Verbraucherzentrale NRW

Becken hat noch vor Baubeginn den ersten Mietvertrag für seine neue Büroprojektentwicklung „Curve“ in Düsseldorf abgeschlossen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. wird rund 6.900 m² Büro- und Lagerflächen des insgesamt rund 10.800 m² Mietfläche umfassenden Büroensembles beziehen. Die Mietvertragslaufzeit beträgt 20 Jahre.

