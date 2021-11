Becken vermietet 2.900 m² in Hamburg an Regus

Becken hat über seine Gesellschaft Becken Invest das Bürogebäude „Bei den Mühren 1“ in der Hamburger Speicherstadt langfristig für 16 Jahre und im Rahmen eines sogenannten grünen Mietvertrages an Regus vermietet. Bei dem Bürogebäude handelt es sich um das im vergangenen Jahr erworbene Startobjekt des „Solid Office Fund I“ (SOF I) [wir berichteten].

.