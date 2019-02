Becken verlängert mit Jobcenter bis 2028

Luisenstraße 105/Helmholtzstraße

© Becken Asset Management GmbH

Becken hat mit dem Hauptmieter seiner Düsseldorfer Büroimmobilie, dem Jobcenter, einen neuen Mietvertrag bis 2028 geschlossen. Für eine zukunftsfähige Entwicklung des Areals plant Becken Investitionen in die Gebäudesubstanz sowie weitere bauliche Maßnahmen im direkten Umfeld.

.

Das Jobcenter nutzt mit circa 11.800 m² knapp die Hälfte der gesamten Mietfläche von rund 22.200 m² des Objektes in der Luisenstraße, das Becken im November 2017 erwarb [wir berichteten]. Zu der Liegenschaft gehören 163 Parkplätze und 51 Stellplätze in einer Tiefgarage. „Mit dem neuen Mietvertrag ist es uns gelungen, das Jobcenter langfristig an das Objekt zu binden. Damit erhält auch der Standort einen guten Entwicklungsimpuls“, sagt Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Asset Management.



Die Büroimmobilie in der Luisnestraße 105/Helmholtzstraße liegt in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dieses Areal befindet sich durch zahlreiche Neubauten und Refurbishments gerade im Umbruch. „Die vielen Investitionen rund um den Hauptbahnhof werten das Quartier städtebaulich auf. Daher sehen wir ein starkes Entwicklungspotenzial in dieser Gegend, das sich schon in der anziehenden Nachfage nach Büroflächen widerspiegelt“, erklärt Dominik Tenhumberg, Geschäftsführer der Becken Development GmbH. „Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, planen wir neben Investitionen in das Bestandsobjekt weitere Baumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Büroflächen.“ Hierfür beabsichtigt der Projektentwickler Becken, das Bestandsobjekt durch das Schließen einer Baulücke an der Helmholtzstraße zu erweitern.