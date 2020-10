Becken veräußert Hamburger Büro-Campus „Area 5.0“ an Erste Immobilien

Becken hat den Hamburger Büro-Campus „Area 5.0“ an die österreichische Erste Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H veräußert. Der Preis soll laut Marktkreisen bei rund 125 Mio. Euro gelegen haben. Das Immobilienunternehmen hatte das 1993 als Multi-Tenant-Objekt errichtete Büroensemble Ende 2018 mit einem Vermietungsstand von 63 Prozent von der Publity AG erworben, damals noch unter dem Namen „Alsterpark“ [wir berichteten]. Im Frühjahr erreichte der repositionierte und mittlerweile umbenannte Campus mit einer Nutzfläche von 32.000 m² Vollvermietung [wir berichteten]. „Mit der erfolgreichen Repositionierung als ‘Area 5.0‘ ist es uns gelungen, bestehende Mietverträge zu verlängern und neue Mieter zu gewinnen und so nach kurzer Zeit die Vollvermietung zu erzielen“, sagt Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Asset Management.

