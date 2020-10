Becken veräußert dritte Projektentwicklung in Hamburg-Wandsbek

Beckens dritte Projektentwicklung im Hamburger Brauhausviertel hat einen neuen Besitzer. Im Rahmen eines Forward Deals veräußerte das Unternehmen das Wohn- und Geschäftshaus „Yours“ an die HanseMerkur Grundvermögen AG. „Der frühzeitige Verkauf während der Bauphase zeigt, dass die Errichtung von gemischt genutzten Wohngebäuden bei Investoren begehrt ist. Der Forward Deal mit einem Hamburger Partner, der HanseMerkur Grundvermögen AG, freut uns sehr und besiegelt für Käufer- und Verkäuferseite ein attraktives Investment“, sagt Dominik Tenhumberg, Geschäftsführer der Becken Development GmbH.



