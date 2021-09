Becken und HASPA PeB vermieten 18.000 m² an die BImA

Die langjährigen Partner Becken und Haspa PeB haben ein Berliner Objekt im Ortsteil Tegel langfristig für rund 17 Jahre an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet. Zukünftiger Nutzer der 18.000 m² Büro- und Archivfläche sowie der 60 zugehörigen Stellplätze wird das Bundesarchiv.

.