Becken und Evangelischer Regionalverband starten Architekturwettbewerb

In prominenter innerstädtischer Grundstückslage zwischen Hauptbahnhof und Messegelände ist die Neubebauung des Matthäus-Areals geplant. Vorgesehen ist die Entwicklung eines einzigartigen Ensembles aus Kirche und Hochhaus. Um eine optimale Lösung für die schwierige Aufgabe zu finden, starten Becken und der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach in Kürze einen internationalen Architekturwettbewerb.

Im Juli 2020 hatte Becken von dem Evangelischen Regionalverband eine Teilfläche der kirchlichen Liegenschaft an der Friedrich-Ebert-Anlage 33 und Hohenstaufenstraße 30-32 erworben [wir berichteten]. Seitdem laufen die Abstimmungen mit der Stadt Frankfurt zur künftigen Bebauung und zur Vorbereitung eines Wettbewerbsverfahrens.



Becken und die Evangelische Kirche beginnen für die Neubebauung nun zeitnah mit der Eröffnung eines Architekturwettbewerbs. Geplant wird für das komplette Matthäus-Areal mit einer Gesamtfläche von rund 3.100 m². Becken hatte 2.450 m² erworben, die weiteren rund 650 m², die zum überwiegenden Teil mit der Matthäuskirche bebaut sind, befinden sich unverändert im Eigentum des Evangelischen Regionalverbandes.



„Wir haben hier europaweit die einmalige Chance, an einem innerstädtischen Standort ein neues und einzigartiges Ensemble bestehend aus einer Kirche und einem Hochhaus zu entwickeln. Ein internationaler Architekturwettbewerb ist die beste Maßnahme, um eine optimale Lösung für diese herausragende Aufgabenstellung zu finden“, betont Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Development GmbH.



„Die Verbindung von Hochhaus und Kirche kann in diesem Projekt zu einem Statement für eine der modernen Welt zugewandten Kirche werden. Aber noch mehr zu einem Statement für eine Stadt, in der die wirtschaftliche Entwicklung den Menschen dient. Und nicht zuletzt könnte ein neues architektonisches Wahrzeichen der Stadt Frankfurt entstehen“, sagt Pfarrer Dr. Achim Knecht, Stadtdekan und Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Regionalverbandes.



„Als Gemeinde bringen wir Menschen aus verschiedenen Milieus, Kulturen und Generationen zusammen. Das soll auch in der Kirche sichtbar werden. Wir wollen eine Oase schaffen, einen innovativen Ort zum Aufatmen, zum Innehalten und zur Begegnung. Das wird sich dann auch am neuen Namen der Kirche zeigen: Hoffnungskirche. Die gemeinsame Planung von einem Tandem aus Kirche und Hochhaus setzt ein Zeichen für die Zukunft von Kirche in der Großstadt“, kommentiert Dr. Annegreth Schilling, Pfarrerin der Evangelischen Hoffnungsgemeinde.



Neubauplanung von Kirche und Hochhaus gehen Hand in Hand

Seit Dezember 2008 gehört das zu bebauende Matthäus-Areal zum Frankfurter Hochhausrahmenplan. Dieser sieht ein bis zu 130 Meter hohes Gebäude auf dem Grundstück vor. Für den Bebauungsplan wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan angestrebt.



Das Hochhaus soll als hybrides Büro- und Wohnhochhaus genutzt werden. Dies beinhaltet entsprechend des Frankfurter Baulandbeschlusses auch geförderte Wohnungen. Auch eine mögliche gemeinnützige Nutzung von Erdgeschossbereichen soll im Wettbewerb untersucht werden.



Die vorhandene Matthäuskirche soll durch einen Kirchenneubau für die Evangelische Hoffnungsgemeinde ersetzt werden. Der Wettbewerb wird aus zwei Phasen bestehen: Einer städtebaulichen Untersuchung sowie darauf aufbauend einem Architekturwettbewerb für Hochhaus und Kirche. Voraussichtlich werden 15 Architekturbüros aus dem In- und Ausland an dem Wettbewerb teilnehmen. Sieben Architekturbüros haben ihre Teilnahme bereits zugesagt und sind gesetzt – acht weitere Büros werden über einen Teilnahmewettbewerb ermittelt. Hierfür hat die Bewerbungsfrist am 06.06.2023 begonnen und endet am 28.07.2023.