Becken übernimmt Industria Wohnen

Die Degussa Bank verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der Industria Wohnen an Becken im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens. Das Hamburger Traditionsunternehmen baut mit dieser strategischen Beteiligung die Marktposition im Fondsgeschäft aus.

.

Die Becken-Gruppe baut mit dem Kauf von Industria Wohnen ihre Position im Fonds- und Wohnsegment weiter aus. Industria Wohnen verwaltet einen Bestand von 18.100 Wohneinheiten, die Assets under Management im Wohnbereich belaufen sich auf 3,9 Mrd. Euro. Rund 1.500 Wohnungen befinden sich im Eigenbestand des Unternehmens. Mit dem Ankauf wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2021 Teil der Becken-Gruppe, soll aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Die strategische Beteiligung ist für Becken ein wichtiger Schritt zur Erweiterung seiner Wertschöpfungstiefe. Degussa Bank AG, Industria Wohnen und Becken haben eine langfristige Kooperation geschlossen.



Michael Krupp, Vorstandsvorsitzender der Degussa Bank AG, sagt: „Die Degussa Bank fokussiert sich weiter auf ihr Kerngeschäft Worksite Financial Services. Industria Wohnen bleibt strategischer Partner der Degussa Bank. Als Finanzierer für Wohnimmobilien und starker Vertriebspartner für wohnwirtschaftliche Fonds sowie Kapitalanlageimmobilien steht die Degussa Bank weiterhin an der Seite der Industria Wohnen. Durch den Verkauf werden Mittel frei, die uns eine stärkere Fokussierung auf die Digitalisierung und die Stärkung unseres Geschäftsmodells sowie unseres Eigenkapitals erlauben. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Industria Wohnen und unserem neuen Partner, der Becken-Gruppe.“



„Die Beteiligung an der Industria Wohnen ist für uns einer der wichtigsten Meilensteine in der Firmengeschichte. Damit erweitern wir unsere Wertschöpfungskette, begonnen bei der Planung und dem Bau von Büro- und Wohnimmobilien, über das Property- und Asset Management bis zum Fonds- und Investment Management“, sagt Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH.



Die Eigenständigkeit der beiden Gesellschaften wird auch im Fondsgeschäft fortgeführt. Die Becken Invest wird sich wie bisher auf das institutionelle Fondsgeschäft im Debt- und Core-Office-Bereich im Sinne einer „Investment-Boutique“ fokussieren. Dieser Geschäftsbereich wird von Prof. Dr. Michael Becken und Michael Amann als Geschäftsführer gemeinsam verantwortet. Die Industria Wohnen konzentriert sich auch künftig wie bisher auf den Wohnbereich und bedient hier sowohl institutionelle als auch private Anleger.



„Wir haben bereits 2017 über die Becken Invest begonnen, regulierte Produkte aufzulegen und konnten inzwischen drei Fonds platzieren. Der Erwerb der Industria Wohnen ist ein strategischer Schritt, das Investmentgeschäft von Becken anorganisch auszuweiten. Für die Industria Wohnen spricht, dass sie nicht nur ein etablierter Player am Markt ist, sondern ihr Geschäftsmodell auch komplementär zu unserer bisherigen Tätigkeit ist.“ Prof. Dr. Michael Becken betont: „Beide Gesellschaften bleiben eigenständig und werden unabhängig voneinander am Markt agieren", kommentiert Prof. Dr. Michael Becken.



Als Transaktionsberater haben CFC Corporate Finance Contor GmbH und eXapital Capital Advisors GmbH sowie Ernst & Young GmbH den Transaktionsprozess seit dem Frühling 2021 begleitet. GSK Stockmann war als Rechtsberater für Becken, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater als steuerlicher Berater tätig. Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die Degussa Bank rechtlich beraten. Ferner waren Cushman & Wakefield sowie CBRE GmbH Capital Markets beratend tätig.