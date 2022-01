Becken hat das Berliner Büro- und Geschäftshaus „NEO − Büro am Ku’damm“ in der Knesebeckstraße 62-63 an die HanseMerkur Grundvermögen AG planmäßig zum 31. Dezember 2021 übergeben. Im Rahmen eines Forward Deals schlossen die beiden Geschäftspartner im September 2020 einen Kaufvertrag .

[…]