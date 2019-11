Becken startet zweites Wohnprojekt an der Isar

Becken schickt sein Luxuswohnprojekt auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände im Münchener Stadtbezirk Au-Haidhausen in den Vertrieb. Die zweite Wohnprojektentwicklung des Developers entsteht auf dem circa 9.000 m² großen Baufeld an der Hochstraße 75, das die Hamburger 2018 erworben haben [wir berichteten]. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Wohnprojekts in der bayerischen Landeshauptstadt, dem Romanpark [wir berichteten], wird Becken nun am Nockherberg bis Ende 2022 13 exklusive Wohngebäude errichten und rechnet mit einem Gesamterlös von satten 270 Millionen.

.

„Gemeinsam mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt München haben wir ein Werkstattverfahren zur Auswahl der Architekturbüros durchgeführt. Das Ergebnis ist eine abwechslungsreiche Architektur mit der Anmutung eines gründerzeitlichen Quartiers“, sagt Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH. „Das Konzept sieht unter anderem auch einen attraktiven Quartierspark mit autofreier Durchwegung vor“, ergänzt Spilker.



Im Wohnensemble „Hoch der Isar“ werden insgesamt 36 kompakte Ein- bis Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen, 101 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen und 30 Vier-Zimmer-Wohnungen mit Concierge-Service realisiert. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter liegt bei rund 17.000 Euro. Darüber hinaus sind drei Stadthäuser sowie 15 Penthouse-Wohnungen mit einem Preis von bis zu 27.000 Euro/m² geplant. Die Mehrzahl der Wohnungen wird über Balkone, Loggien oder Terrassen verfügen. Auf dem Areal befindet sich eine Tiefgarage mit 193 PKW- und 408 Fahrradstellplätzen. Den künftigen Bewohnern stehen darüber hinaus zwei Kindertagesstätten zur Verfügung, die im Quartier auf dem ehemaligen Paulanergelände errichtet werden. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2020 avisiert.