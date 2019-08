Becken startet Lincoln Offices II-Projekt

Jetzt ist es offiziell: Das Land Hessen hat sich als weiteren Standort, das in den Startlöchern stehende Projekt „Lincoln Offices II“ gesichert. Dies teilte der Projektentwickler und Investor Becken heute mit. Die Anmietung war im Rahmen des Ankaufs des Behördenzentrums durch die OFB bekannt, von den Parteien aber bis dato noch nicht offiziell bestätigt worden [wir berichteten].

Das rund 13.000 m² große Grundstück ist laut des Projektentwicklers bereits erworben. Mit dem Baubeginn kann somit voraussichtlich im ersten Quartal 2020 gerechnet werden. Das Land Hessen wird die Gesamtmietfläche von rund 18.000 m² anmieten. Das Land plant in der künftigen Immobilie mehrere Dienststellen unterzubringen.



„Der Vermietungserfolg bestätigt unsere Strategie, in der Rhein-Main-Region nicht ausschließlich auf Frankfurt, sondern auch auf die Landeshauptstadt Wiesbaden zu setzen“, so Olaf Drossert, Geschäftsführer des neu gegründeten Geschäftsbereichs Becken Estates. Geplant ist ein siebengeschossiges Bürogebäude mit variabler Raumaufteilung sowie eine Erschließungsstraße. Neben den rund 18.000 m² Mietfläche sollen auch rund 370 Stellplätze enstehen.



Während die Planungen und Bauvorbereitungen für das Lincoln Office II somit auf Hochtouren laufen, liegt die Projektentwicklung „Lincoln Offices I“ von Becken bereits auf der Zielgeraden. Der zukünftige Axa-Sitz am Abraham-Lincoln-Park soll noch in diesem Jahr fertig und an den Mieter sowie an den Endinvestor, die HanseMerkur [wir berichteten], übergeben werden.