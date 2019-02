Becken setzt Richtkrone aufs „Lincoln Offices I“

Becken feierte gestern gemeinsam mit Vertretern der am Projekt beteiligten Partner und dem künftigen Mieter, der AXA Konzern AG, in Wiesbaden das Richtfest für das Büroprojekt „Lincoln Offices I“. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres entwickeln die Hamburger auf dem rund 13.600 m² großen Grundstück am Abraham-Lincoln-Park 5 ein repräsentatives Bürogebäude mit einer Mietfläche von circa 15.300 m². Für das Versicherungsunternehmen handelt es sich hierbei um den zweitgrößten Standort in Deutschland.

.