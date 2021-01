Becken schnappt sich alte Zentrale von Wintershall Dea

Becken hat sich die alte Wintershall Dea Zentrale am Überseering geschnappt. Der Öl- und Gasproduzent wird nach über 40 Jahren in der City Nord mit seinem rund 500 Mitarbeiter im Sommer 2022 in die HafenCity ziehen. Der 20.000 m² große Neubau nahe des Lohseparks wird von der Müller-Spreer AG realisiert.

