Becken schließt Verkauf des Romanparks ab

Becken hat seine erste Münchner Wohnentwicklung Romanpark erfolgreich abgeschlossen. Dies teilte der Hamburger Projektentwickler vergangene Woche mit. Mit dem Verkauf der letzten Eigentumswohnung wurde das Projekt an die neuen Eigentümer im Spätsommer übergeben. „Wir freuen uns, dass unser erstes Wohnprojekt in München so viel Zuspruch erfahren hat und wir den Verkauf der Wohnungen im geplanten Zeitrahmen abschließen konnten. Dies bestätigt, dass unsere Projektentwicklung exakt auf die örtliche Nachfrage abgestimmt war“, sagt Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH.

Auf dem circa 5.000 m² großen parkähnlichen Grundstück an der Romanstraße 35 im Münchener Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg entstanden 34 hochwertige Eigentumswohnungen mit knapp 3.100 m² Bruttogeschossfläche in exponierter Lage.